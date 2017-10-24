Хозяйственное право и процесс

Частная практика
Interlegal провела тренинг для украинских трейдеров
13 октября в GAGARINN HOTEL (г. Одесса) Международная юридическая служба Interlegal провела практический тренинг: «Все о контрактах GAFTA/FOSFA и чартерах: 5-в-1». Юристы компании, а также приглашенные иностранные эксперты, передали участникам практические знания в пяти отдельных сферах, таких как заключение контрактов GAFTA/FOSFA, логистика и фрахт, порты и терминалы, страхование, офшорные компании в торговых схемах.
ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ
Уважаемый читатель!
С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)
Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.
Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.
Вернуться на главную страницу
Сохранить:
Контакты:
Поделиться: