Хозяйственное право и процесс

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Частная практика

№ 43 (1035) Хозяйственное право и процессот 24/10/17 (Частная практика)

Interlegal провела тренинг для украинских трейдеров

13 октября в GAGARINN HOTEL (г. Одесса) Международная юридическая служба Interlegal провела практический тренинг: «Все о контрактах GAFTA/FOSFA и чартерах: 5-в-1». Юристы компании, а также приглашенные иностранные эксперты, передали участникам практические знания в пяти отдельных сферах, таких как заключение контрактов GAFTA/FOSFA, логистика и фрахт, порты и терминалы, страхование, офшорные компании в торговых схемах.

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