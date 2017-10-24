Хозяйственное право и процесс

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Частная практика

№ 43 (1035) Хозяйственное право и процессот 24/10/17 (Частная практика)

Asters — финалист премии «Лучшая европейская юридическая фирма года» от The British Legal Awards 2017

ЮФ Asters вошла в перечень номинантов на получение престижной международной награды The British Legal Awards 2017 от авторитетного издания Legal Week в категории «Лучшая европейская юридическая фирма года». Asters стала единственной украинской юридической фирмой, претендующей на это почетное звание вместе с ведущими фирмами европейского юридического рынка, такими как A&L Goodbody, Cuatrecasas, Garrigues, Kinstellar, Magnusson, Noerr и Perez-Llorca.

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