Хозяйственное право и процесс

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Частная практика

№ 43 (1035) Хозяйственное право и процессот 24/10/17 (Частная практика)

Предельный прок

Уроки Панамского скандала способствуют пересмотру границ адвокатской тайны в пользу интересов общества

Виталий Дудин

«Юридическая практика»



Адвокатская тайна является неприкосновенной гарантией, неотделимой от независимости адвокатуры. Однако если в нашей стране дискуссии сосредоточены главным образом на способах обеспечения адвокатской тайны, то в ряде ведущих стран обсуждается пересмотр ее границ. Необходимость борьбы с уклонением от уплаты налогов вследствие ряда скандалов поставила под сомнение кажущиеся незыблемыми основы профессии.

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