Хозяйственное право и процесс

Частная практика
Предельный прок
Уроки Панамского скандала способствуют пересмотру границ адвокатской тайны в пользу интересов общества
Адвокатская тайна является неприкосновенной гарантией, неотделимой от независимости адвокатуры. Однако если в нашей стране дискуссии сосредоточены главным образом на способах обеспечения адвокатской тайны, то в ряде ведущих стран обсуждается пересмотр ее границ. Необходимость борьбы с уклонением от уплаты налогов вследствие ряда скандалов поставила под сомнение кажущиеся незыблемыми основы профессии.
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