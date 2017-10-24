Хозяйственное право и процесс

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Акцент

№ 43 (1035) Хозяйственное право и процессот 24/10/17 (Акцент)

Семеро одно ждут

Семеро победителей конкурса в Верховный Суд ждут продолжения рассмотрения их материалов Высшим советом правосудия

Кристина Пошелюжная

«Юридическая практика»



Едва ли кто-кто думал, что все 120 кандидатур на должности судей кассационных судов в составе Верховного Суда — победители конкурса в ВС смогут пройти Высший совет правосудия (ВСП). Один из главных вопросов, волнующих общественность, — насколько пристально ВСП будет смотреть на заключения Общественного совета добропорядочности (ОСД). Напомним: из 120 победителей конкурса ОСД имел претензии к 30, но ВККС «преодолела» эти так называемые негативные заключения. Как показала практика, ВСП не особо присматривался как к негативным заключениям, так и к позитивным. Да, такие у ОСД тоже были. Пока ВСП «забраковал» только две кандидатуры. Вопрос семи победителей конкурса оказался в подвешенном состоянии.

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