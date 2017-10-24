Хозяйственное право и процесс

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№ 43 (1035) Хозяйственное право и процессот 24/10/17 (Самое важное)

Регламентируя данные

ЮФ Kinstellar провела бизнес-завтрак, посвященный применению к украинскому бизнесу нового регламента о защите персональных данных в ЕС

18 октября с.г. в Киеве состоялся бизнес-завтрак, посвященный Общему регламенту ЕС по защите персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR) (Регламент), организованный международной юридической фирмой Kinstellar при поддержке Американо-украинского делового совета (USUBC) и отеля InterContinental Kyiv.

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