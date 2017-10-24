Хозяйственное право и процесс

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Допремьерный показ
На обучающем семинаре от Redcliffe Partners и Clifford Chance обсуждался разработанный АМКУ проект Типовых требований к вертикальным согласованным действиям
17 октября с.г. в Киеве состоялся семинар «Требования АМКУ к вертикальным согласованным действиям: как новые нормы заработают на практике» с участием представителей Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и европейских экспертов — председателя Конкурентного совета Литовской Республики Шарунаса Кезераускаса и советника МЮФ Clifford Chance (Германия) Дмитрия Слободенюка.
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