Хозяйственное право и процесс

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№ 43 (1035) Хозяйственное право и процессот 24/10/17 (Самое важное)

Допремьерный показ

На обучающем семинаре от Redcliffe Partners и Clifford Chance обсуждался разработанный АМКУ проект Типовых требований к вертикальным согласованным действиям

17 октября с.г. в Киеве состоялся семинар «Требования АМКУ к вертикальным согласованным действиям: как новые нормы заработают на практике» с участием представителей Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и европейских экспертов — председателя Конкурентного совета Литовской Республики Шарунаса Кезераускаса и советника МЮФ Clifford Chance (Германия) Дмитрия Слободенюка.

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