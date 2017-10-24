Хозяйственное право и процесс

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Репортаж

№ 43 (1035) Хозяйственное право и процессот 24/10/17 (Репортаж)

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«Опыт Украины в развитии системы бесплатной правовой помощи служит примером для многих стран», — представил результаты работы в рамках конференции IBA министр юстиции Украины Павел Петренко

Павел ПЕТРЕНКО

Ежегодные конференции Международной ассоциации юристов (International Bar Association), пожалуй, лучшее место на планете, где можно узнать о состоянии права и юридической профессии во всем мире. Неудивительно, что каждый год это значимое мероприятие не обходится без участия делегации партнеров украинских юридических компаний. Приглашение же официальных лиц государства Украина и тем более их выступление в рамках конференции — явление довольно редкое. Упустить такое событие мы не могли, поэтому в кулуарах конференции «по ту сторону глобуса» пообщались с министром юстиции Украины Павлом Петренко.

— Чем вызван ваш интерес к конференции Международной ассоциации юристов?

— IBA пригласила нас на эту конференцию для того, чтобы мы представили свой опыт в развитии системы бесплатной правовой помощи (БПП). Именно на этой конференции IBA готовит рекомендации для национальных ассоциаций юристов относительно их участия в национальных системах правовой помощи, и Украина смогла представить свой успешный опыт на одной из панелей. Я рассказал, как за четыре года при конструктивном партнерстве правительства, общественного сектора и адвокатского сообщества удалось построить действительно эффективную и независимую систему бесплатной правовой помощи. Опыт Украины служит примером для многих стран — членов ООН. Наши достижения мы представляли и в прошлом, и в этом году в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН.

— В чем преимущество нашей системы бесплатной правовой помощи по сравнению с зарубежными образцами?

— Если говорить о мировом опыте, то есть страны, где система бесплатной правовой помощи абсолютно не развита, а действует функция частичного оказания помощи государством в уголовных делах через уполномоченные адвокатские ассоциации. Есть примеры, где система бесплатной правовой помощи функционирует без содействия государства за счет фондов местных органов самоуправления и негосударственных организаций.

Мы начали создание этой системы четыре года назад и взяли за основу лучшие практики и опыт стран за последние 50 лет. Это заимствование положительной практики канадской системы бесплатной правовой помощи, системы, которая существует в некоторых штатах США, и украинский опыт. Наша система строится по принципу партнерства и привлечения к процессу предоставления бесплатной правовой помощи как независимых адвокатов, так и юристов, работающих в офисах и центрах бесплатной правовой помощи. Также мы развиваем так называемую систему Paralegal: обучаем отдельные категории специалистов из общественного сектора, и они фактически выступают уже носителями информации, учат свою профильную аудиторию защищать права и предоставлять юридические консультации.

— Это разработка исключительно Министерства юстиции или в данный процесс был вовлечен и частный сектор, крупный юридический бизнес?

— Это общая наработка правительств Украины, Канады, США, которые выступают нашими партнерами в системе развития правовой помощи в стране, с привлечением общественных организаций, международных доноров, представителей гражданского сектора, занимающихся правозащитной деятельностью. Например, системный отчет Совета Европы по развитию бесплатной правовой помощи на Украине, подготовленный буквально полтора года назад, составляли ведущие правозащитники Украины, которые давали оценку, предоставляли анализ эффективности развития системы бесплатной правовой помощи в стране. То есть это яркий пример совместной работы правозащитного сектора, NGO и наших международных партнеров, показавших такой положительный результат за очень короткий период времени. В вопросах развития системы бесплатной правовой помощи мы сотрудничаем и с Национальной ассоциацией адвокатов Украины, и с Ассоциацией юристов Украины, которые принимают активное участие в работе координационного центра. Когда мы проводили отбор юристов в бюро правовой помощи, для нас было очень важно привлечь к работе в бюро, которые фактически создавались по всей стране, в том числе и в небольших городах, молодых юристов, готовых приходить и учиться сотрудничеству с опытными адвокатами и фактически предоставлять консультации клиентам. Тогда мы пошли на такой серьезный рискованный шаг и сформировали все конкурсные комиссии в регионах по принципу, предусматривающему, что в их состав войдут 2/3 представителей именно профильных правозащитных организаций регионального уровня. Конкурсы в бюро правовой помощи проводились летом прошлого года, и был риск, что конкурсные комиссии не соберутся, не будет кворума. Но нужно отдать им должное: во всех регионах состоялись конкурсы, и мы подобрали яркий состав специалистов бюро, средний возраст которых 30–35 лет и которые имеют опыт профессиональной деятельности до пяти лет. Это молодые люди, мотивированные, готовые учиться, желающие иметь возможность социального лифта и в системе юстиции, и в системе бесплатной правовой помощи.

— Назовите ключевые достижения внедрения системы БПП.

— Буду говорить языком цифр. В среднем ежегодно бесплатная правовая помощь в уголовных делах предоставляется 70 тыс. раз. Благодаря работе системы БПП в год мы получаем 500–600 оправдательных приговоров — при других обстоятельствах подозреваемые были бы незаконно осуждены. Как правило, это люди с ограниченными возможностями, без определенного места жительства. То есть те, которых всегда использовала правоохранительная система как материал для списания своих так называемых статистических категорий дел для поднятия показателей. Около 2500 клиентов системы БПП в рамках уголовных дел получают приговоры, не связанные с лишением свободы. Не имея надлежащей правовой защиты, эти люди сели бы в тюрьму. Считаю, что это первое, самое главное и самое ощутимое достижение.

Второе достижение — уменьшение количества фактов зафиксированных пыток и «выбивания» показаний при задержании: по сравнению с 2012 — 2013 годами количество случаев незаконного получения показаний с помощью применения силы уменьшилось на 70–80 %. Во-первых, это связано с тем, что на уровне закона установлены обязанность доступа адвоката к задержанному в течение двух часов и запрет общения следователя и детектива в течение этого периода времени без присутствия адвоката. Во-вторых, во время судебного рассмотрения уголовного дела доказательства, собранные на досудебном следствии, следует еще раз подтвердить, то есть человек, который дал показания при задержании, может от них отказаться в суде, и суд должен принять его отказ. Об Украине уже не упоминается в отчетах Европейского комитета против пыток как о стране, обладающей системной проблемой с пытками во время задержания.

Кроме того, 500 тыс. клиентов ежегодно получают помощь в других делах: административных, гражданских. Если смотреть в разрезе конкретных дел, то это вопросы, касающиеся внутренне перемещенных лиц, пенсионеров, инвалидов, участников АТО и семей погибших — всем им мы дали надежду на решение их вопроса правовым путем.

— В чем состоит ваша миссия в Сиднее?

— У меня очень насыщенный график. Прибыв сюда с официальным визитом, кроме участия в конференции IBA, я встречался с украинским правовым сообществом, с украинской диаспорой. В Австралии проживают 50 тыс. украинцев. На одной из встреч присутствовали юристы разного возраста: и люди в возрасте, собственники компаний, и молодые юристы, только окончившие юридические вузы. Они очень интересуются ситуацией в нашей стране. Еще одна встреча состоялась с представителями австралийского бизнеса: мы презентовали возможности для инвестирования в нашу страну. Следующая в графике — официальная встреча с президентом IBA. Мы предложили проведение одной из очередных ежегодных конференций именно на Украине. Сейчас интерес международных инвесторов к Украине растет, мы это видим по последним размещениям на валютно-финансовом рынке наших еврооблигаций — иностранные инвесторы интересуются украинской экономикой. Думаю, через три-четыре года будет очень актуально проведение такого мероприятия в Киеве. Также хотим предложить другие варианты сотрудничества, в том числе в сфере развития бесплатной правовой помощи. И мы готовы провести даже тематическую конференцию по развитию бесплатной правовой помощи в Киеве, чтобы показать успешную практику сотрудничества украинского правительства с такой уважаемой организацией, как Международная ассоциация юристов.