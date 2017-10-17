Земельное право

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Парламентарии предлагают устранить двойственность регулирования некоторых видов согласованных действий
В Верховном Совете Украины зарегистрирован новый законопроект — «О внесении изменений в некоторые законы Украины о защите экономической конкуренции» от 14 июля 2017 года № 6723. Законопроектом предлагается внесение ряда изменений в Законы Украины «О защите экономической конкуренции» и «Об Антимонопольном комитете Украины».
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