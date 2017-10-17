Земельное право

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Судебная практика

№ 42 (1034) Земельное правоот 17/10/17 (Судебная практика)

Избранный истцом способ защиты не обеспечивает эффективного восстановления нарушенных прав — ВАСУ

Признав противоправными действия ответчика и отменив акт переоценки имущества от 26 ноября 2010 года, суды не обратили внимания на то, что это не приведет к восстановлению положения, существовавшего до проведения публичных торгов, поскольку имущество, находившееся в ипотеке, отчуждено, в связи с чем восстановление права истца, которое он считал нарушенным, невозможно заявленным им способом. Избранный истцом способ защиты не соответствует требованиям КАС Украины, решение этого спора является бесперспективным, поскольку не обеспечивает эффективного восстановления нарушенных прав. К такому выводу пришел ВАСУ, рассматривая иск гр-на Б. к отделу ГИС районного управления юстиции в г. Киеве при участии третьих лиц — ПАО «Всеукраинский акционерный банк», гр-на В. об отмене акта переоценки имущества. Суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили, ВАСУ отменил решения судов, а в удовлетворении иска отказал.

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