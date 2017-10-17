Земельное право

Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 24 октября 2017 года, 12:47

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Судебная практика

№ 42 (1034) Земельное правоот 17/10/17 (Судебная практика)

Избранный истцом способ защиты не обеспечивает эффективного восстановления нарушенных прав — ВАСУ

 

Признав противоправными действия ответчика и отменив акт переоценки имущества от 26 ноября 2010 года, суды не обратили внимания на то, что это не приведет к восстановлению положения, существовавшего до проведения публичных торгов, поскольку имущество, находившееся в ипотеке, отчуждено, в связи с чем восстановление права истца, которое он считал нарушенным, невозможно заявленным им способом. Избранный истцом способ защиты не соответствует требованиям КАС Украины, решение этого спора является бесперспективным, поскольку не обеспечивает эффективного восстановления нарушенных прав. К такому выводу пришел ВАСУ, рассматривая иск гр-на Б. к отделу ГИС районного управления юстиции в г. Киеве при участии третьих лиц — ПАО «Всеукраинский акционерный банк», гр-на В. об отмене акта переоценки имущества. Суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили, ВАСУ отменил решения судов, а в удовлетворении иска отказал.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.

 

Вернуться на главную страницу
Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter


№ 42 (1034) от 17/10/17 Текущий номер

Земельное право

№ 42 (1034)
Отрасли практики

Ускорение дела

Судебная практика

Адвокатская диспозиция

Тема номера:

Этапы прекращения

Частная практика

Штатные учения

Архив голосованийVox Populi

Как необходимо поступить с судьями, в отношении которых Евросуд подтвердил незаконность их увольнения в 2010 —2013 годах?

Восстановить в должностях, независимо от хода реформы

Добавить баллов при оценивании, если они пожелают участвовать в конкурсе на должности судей в новых судах

Выплатить денежные компенсации и/или предложить уйти в отставку независимо от стажа, без права занимать должности судей

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • integrites
Пресс-релизы

Юридическая фирма „АНК” отпраздновала день юриста нестандартным образом.

Третий Международный GR Форум пройдет 11 октября 2017 года в КВЦ "Парковый" в Киеве Пресс-релиз

VII Международный форум «Дни Польского Бизнеса в Украине»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом