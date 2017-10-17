Земельное право

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Судебная практика

№ 42 (1034) Земельное правоот 17/10/17 (Судебная практика)

ВАСУ отказал в отмене указа Президента в части прекращения гражданства истца

Действия Президента Украины относительно издания указа № 119 в части прекращения гражданства Украины истцом не были произвольными или нерациональными, поскольку основывались на требованиях законодательства, были подтверждены доказательствами и в любом случае не были ошибочными относительно, в частности, факта добровольного приобретения истцом граж­данства Канады и пребывания в нем и, как следствие, наличия оснований для издания указа о лишении им гражданства Украины. К такому заключению пришел ВАСУ, рассматривая иск представителя гр-на А. — адвоката Леонида Сивакова к Президенту Украины при участии третьих лиц о признании незаконным и отмене указа Президента от 29 апреля 2017 года №119/2017 в части прекращения гражданства гр-на А. ВАСУ отказал в удовлетворении иска. Среди прочего суд отметил, что только наличие механических повреждений паспорта не свидетельствует о его аннулировании по предусмотренной процедуре государством, которым он был выдан, — Канадой.

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