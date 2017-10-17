Земельное право

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Судебная практика

№ 42 (1034) Земельное правоот 17/10/17 (Судебная практика)

Адвокатская диспозиция

Свобода выбора защитника не ограничивается правом подозреваемого, обвиняемого, подсудимого пригласить своего адвоката, а распространяется на все ситуации, когда любому лицу требуется профессиональная помощь в защите его прав и интересов

Ирина Гончар

«Юридическая практика»



Для обывателя круг лиц, которых касается уголовное производство, как правило, ограничивается сторонами (подозреваемый и потерпевший) и свидетелями. На деле же и состав участников производства, а тем более круг лиц, чьи интересы может затрагивать такой процесс, значительно шире. С развитием инструментов обеспечения уголовного производства, в том числе в рамках специального производства, установить полный перечень лиц, на чьи права или законные интересы может повлиять решение, принимаемое в рамках уголовного производства, не представляется возможным. Не так давно интересы таких лиц и вовсе игнорировались, потому как они не имели процессуальной возможности, не будучи участниками производства, обжаловать или хотя бы выразить свое мнение по вопросу, касающемуся их прав. Сегодня законодатель допускает подачу жалоб, в частности, на определения следственного судьи, лицами, чьи интересы затрагивает такое определение. И суды принимают подобные жалобы. Однако существовало разное понимание у судей апелляционных (да и кассационного) судов возможности такого лица реализовать свое право не лично, а воспользовавшись услугами представителя. Как правильно понимать право лица, чьи интересы затрагивает определение следственного судьи, разбирался Верховный Суд Украины (ВСУ), изложивший свой правовой вывод по указанному вопросу в постановлении от 14 сентября 2017 года по делу № 5-162кс(15)16.

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