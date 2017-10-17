Земельное право

Сегодня 24 октября 2017 года, 12:47

Судебная практика

№ 42 (1034) Земельное правоот 17/10/17 (Судебная практика)

Срок по незнанию

Процедура принятия наследства имеет незамысловатую четко определенную процедуру, согласно которой все наследники обязаны подать в шестимесячный срок заявление о вступ­лении в наследство, если они хотят принять его. Однако нередко случаются ситуации пропуска такого срока наследниками из-за объективного незнания о существовании наследственной массы в их пользу. Таким образом, возникает вопрос: как поступить, чтобы определить дополнительный срок для принятия наследства?

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.