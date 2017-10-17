Земельное право

Судебная практика
Срок по незнанию
Процедура принятия наследства имеет незамысловатую четко определенную процедуру, согласно которой все наследники обязаны подать в шестимесячный срок заявление о вступлении в наследство, если они хотят принять его. Однако нередко случаются ситуации пропуска такого срока наследниками из-за объективного незнания о существовании наследственной массы в их пользу. Таким образом, возникает вопрос: как поступить, чтобы определить дополнительный срок для принятия наследства?
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