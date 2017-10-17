Земельное право

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Судебная практика

№ 42 (1034) Земельное правоот 17/10/17 (Судебная практика)

Чьих рук дело

Подведомственность споров о защите авторских и смежных прав зависит от того, чьи интересы представляет организация коллективного управления

Анатолий Гвоздецкий

«Юридическая практика»



Согласно законодательству, субъекты авторского права и смежных прав могут управлять своими правами, в том числе и через организации коллективного управления (ОКУ), основной функцией которых является сбор и распределение роялти за использование имущественных авторских и смежных прав. ОКУ в случае установления нарушения имущественных авторских и смежных прав могут обратиться в суд за их защитой. А увеличение в геометрической прогрессии количества споров, инициированных ОКУ в судах, свидетельствует о востребованности такого механизма. Тем не менее суды по-разному решали вопрос о подведомственности таких споров, что позволяло играть в «процессуальный футбол», тем самым затягивая решение спора по сути или вовсе загоняя его в тупик. Пресечь подобные ситуации в будущем должен помочь правовой вывод Верховного Суда Украины (ВСУ), указавшего, что при решении вопроса разграничения юрисдикций в такой категории споров необходимо отталкиваться от статуса ОКУ как представителя правообладателя. Соответствующий правовой вывод был сделан ВСУ на совместном заседании Судебных палат по гражданским и хозяйственным делам по делу № 6-1517цс17, постановление по которому принято 13 сентября 2017 года.

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