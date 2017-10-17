Земельное право

Государство и юристы
FX-фактор
Предлагается урегулировать условия функционирования компаний, предоставляющих услуги на украинском форекс-рынке
Легализовать механизмы деятельности на украинском форекс-рынке законодатели пытаются уже давно, аргументируя тем, что неурегулированность деятельности так называемых форекс-дилеров имеет крайне негативные последствия для клиентов, а наше государство ежегодно недополучает значительные денежные поступления в бюджет. Ранее все инициативы критиковались как неполноценные, теперь же в Верховном Совете Украины появился законопроект № 3672-д «О деятельности форекс-компаний», тщательно доработанный парламентским комитетом по вопросам финансовой политики и банковской деятельности на основе двух альтернативных законопроектов, поданных еще пару лет назад.
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