Земельное право

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Государство и юристы

№ 42 (1034) Земельное правоот 17/10/17 (Государство и юристы)

FX-фактор

Предлагается урегулировать условия функционирования компаний, предоставляющих услуги на украинском форекс-рынке

Юлия Шешуряк

«Юридическая практика»



Легализовать механизмы деятельности на украинском форекс-рынке законодатели пытаются уже давно, аргументируя тем, что неурегулированность деятельности так называемых форекс-дилеров имеет крайне негативные последствия для клиентов, а наше государство ежегодно недополучает значительные денежные поступления в бюджет. Ранее все инициативы критиковались как неполноценные, теперь же в Верховном Совете Украины появился законопроект № 3672-д «О деятельности форекс-компаний», тщательно доработанный парламентским комитетом по вопросам финансовой политики и банковской деятельности на основе двух альтернативных законопроектов, поданных еще пару лет назад.

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