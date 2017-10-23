Земельное право

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Государство и юристы

№ 42 (1034) Земельное правоот 17/10/17 (Государство и юристы)

Оправдать одежды

«Верховный Суд обязан оправдать доверие общества, показать отличный результат и высокие стандарты работы», — считает победитель конкурса в ВС Сергей Жуков, который готовится надеть судейскую мантию

Сергей ЖУКОВ: «Для меня хозяйственный процесс — родной, у меня есть определенные знания, и я вижу, как нужно изменить судебную практику, чтобы она стала единой и стабильной»

Задачи нового Верховного Суда (ВС) — обеспечить единство и стабильность судебной практики, быть открытым и понятным обществу, уверяет адвокат, доцент Днепропетровского регионального института государственного управления Национальной академии госуправления при Президенте Украины Сергей Жуков, получивший от Высшего совета правосудия «добро» на назначение судьей Кассационного хозяйственного суда в составе ВС. В интервью «Юридической практике» г-н Жуков рассказал о мотивации к участию в конкурсе и своем видении работы кассационной судебной инстанции.

— Большинство участников конкурса в Верховный Суд говорят о сложности конкурса. Сергей Викторович, а для вас что оказалось сложней: проверка знаний или же психологическая обстановка?

— Каждый этап конкурса был достаточно сложным, ведь все происходило впервые, это был определенный вызов. Например, тестирование запомнилось тем, что нужно было за несколько недель выучить огромный объем информации. И оказалось, что это вполне возможно! Тысяча вопросов — значит тысяча, берешь и учишь. Все зависело от мотивации, от того, насколько кандидат хотел подготовиться, а я очень хотел, поэтому потратил время на обучение с удовольствием. Но больше всего мне запомнился этап, связанный с написанием постановления суда кассационной инстанции, потому что я как адвокат никогда от руки за пять часов не писал проект постановления, — это было очень своеобразное задание. Оказалось, что время летит очень быстро, особенно когда пишешь резолютивную часть и ощущаешь, как это сложно и ответственно.

— Почему вас заинтересовал именно хозяйственный процесс, это связано с вашей адвокатской специализацией?

— Да, я всю свою профессиональную жизнь занимался хозяйственным процессом, административными делами, и даже диссертация моя посвящена хозяйственно-правовым процедурам ликвидации предприятий, а также я шесть лет был арбитражным управляющим, поэтому знаком с процедурами банкротства. Для меня хозяйственный процесс — родной, у меня есть определенные знания, и я вижу, как нужно изменить судебную практику, чтобы она стала единой и стабильной. Считаю, что адвокаты, которые имеют по пятнадцать лет адвокатской практики, как и я, обязательно должны были участвовать в конкурсе.

— То есть вы считаете, что должность судьи Верховного Суда — это венец карьеры для юриста?

— Быть судьей Верховного Суда, несомненно, большая честь, но чтобы сказать, венец или не венец это для карьеры юриста, ему нужно написать несколько очень качественных и мотивированных решений, чтобы другие юристы сказали: вот это венец! Сама по себе должность судьи не дает автоматических бонусов уважения, я считаю, что нужно показать существенный результат работы и то, что судья действительно правильно исполняет свои полномочия.

— Большой опыт работы адвокатом влечет за собой определенный стереотип поведения. Сможете ли вы переключиться и не быть адвокатом в кресле судьи?

— Думаю, что адвокатский опыт не только не помешает, а даже поможет, поскольку адвокат видит процесс со стороны, имеет определенные мысли, как лучше подготовить мотивированное судебное решение, чтобы оно было понятным и в дальнейшем нижестоящие суды могли его использовать. Часто бывает так, что читаешь решение Верховного Суда, и вроде бы «резолютивка» понятна, а мотивировка — нет, и как потом это решение применить по аналогичным вопросам, неизвестно. ВС должен принимать такие решения, чтобы их можно было использовать в дальнейшем и адвокатам, и судам. К тому же теперь практика ВС будет обязательной.

— Вы были участником программы профессионального развития адвокатов «Адвокат будущего», какие навыки благодаря этому сможете привнести в судебную систему, чтобы стать «судьей будущего»?

— Программа «Адвокат будущего» обучает именно soft skills, то есть определенным навыкам, которые нельзя получить из книг, например эмпатии. Только преподаватель может рассказать, как нужно слушать клиента, чтобы понимать его проблему. Кстати, сейчас идет набор на второй «сезон» программы — рекомендую адвокатам, которые готовы работать над совершенствованием правовой системы страны, подавать документы. Такие программы дают знания, которые адвокат самостоятельно, даже с применением дистанционных методов, не сможет получить. Менторство, наставничество — это очень важные вещи, эксперты программы показали, что они высококлассные юристы и могут давать те знания, которых не хватает простым адвокатам. И эти знания, конечно же, будут полезны и в должности судьи.

— В новом ВС будут работать не только судьи, которые уже имеют судейский опыт, но и адвокаты и ученые, какова вероятность конфликтов между ними?

— Многие сейчас обсуждают то, что судьи из разных «групп» не сразу найдут общий язык. Но я уверен, что найдут, обязаны найти, ведь общество им всем доверило создание нового Верховного Суда. Люди, которые пришли в ВС, должны заниматься именно правосудием, принимать качественные решения, и даже если изначально появятся какие-то различия в подходах, будет избран путь компромиссов.

— Можете ли вы спрогнозировать, кто возглавит Верховный Суд и кассационные суды, и, как считаете, председателями должны быть адвокаты, ученые или судьи?

— Пока что я не могу спрогнозировать даже то, будем ли мы находиться в одном здании или в нескольких, что уже говорить о решениях такого масштаба. Все организационные вопросы будут рассматриваться на первом заседании Пленума ВС, дата которого будет назначена после подписания Указа Президента. Сложно сказать, кто был бы лучше в качестве председателя, так как я знаю не всех кандидатов, которые прошли, хотя со многими из них познакомился на экзаменах. Кто действительно хочет стать председателем, увидим на Пленуме. Сейчас неизвестно, кто захочет возглавить ВС, потому что это очень ответственная должность, и все понимают, что на этом месте должен быть человек, у которого есть не только амбиции, но и соответствующие знания, понимание, как должен организационно функционировать ВС.

— Какие актуальные проблемы существуют сейчас в хозяйственном судопроизводстве? Решит ли их практика ВС?

— Главная проблема хозяйственного процесса, на мой взгляд, — отсутствие единства практики. Были случаи, когда по делам о банкротстве в один и тот же день принимались решения с разной правовой позицией в аналогичных ситуациях. Такого быть не должно. Верховный Суд, обосновывая свое решение, должен учитывать свои же позиции по подобным делам. В хозяйственных спорах есть несколько подходов ко многим вопросам, и это не дает возможности юристам прогнозировать возможности защиты интересов клиента и негативно влияет на экономику. Тут важно отметить функцию Большой палаты, которая должна прекращать споры между юрисдикциями, решать другие сложные вопросы, четко мотивируя и грамотно аргументируя свою позицию. Чем проще и понятней для обычного человека будет решение, тем лучше. Надеюсь, что решения ВС будут уровня решений Европейского суда по правам человека, а может, даже и выше.

— Сколько же времени пройдет, чтобы начала формироваться такая единая практика?

— Думаю, не менее трех лет. Также есть мнение, что показательной станет первая тысяча постановлений ВС. Но даже через год после начала работы ВС уже будет понятно, насколько качественные решения принимаются. Главным изменением должно быть изменение формы постановления ВС, чтобы оно было более мотивированным, более понятным, не делалось наспех, устраняло пробелы права. Чем тщательнее суд будет давать правовую оценку применению нормы права, тем меньше будет правовой анархии.

— Это положительно повлияет и на доверие общества к Верховному Суду?

— Доверие зависит еще и от того, насколько открыт Верховный Суд. Люди должны понимать, что вообще происходит, какие решения выносятся, а также должна быть обратная связь со стороны ВС — его деятельность должна стать открытой, а позиция — понятной. Тут важна роль судьи-спикера, который будет разъяснять, какие решения выносятся и почему, как они влияют на экономику, поддерживать связь и с юридическим сообществом. Доверие приобретается только через время, через конкретные системные действия судей. Считаю, что судьи должны быть открытыми, выступать на форумах, доносить позиции ВС и объяснять изменения этих позиций. Транспарентность приводит к доверию.

— Говорят, что Верховный Суд — это группа судей, которые исправляют ошибки других судов и увековечивают свои собственные. Какова главная миссия украинского Верховного Суда?

— Верховный Суд обязан оправдать доверие общества, показать отличный результат и высокие стандарты работы. Сейчас многие настроены скептически, пишут в Интернете о «зраде», но все же ждут результатов. Все новое всегда вызывает отторжение, а со временем, если происходят адекватные изменения к лучшему, люди позитивно оценивают реформу. Чтобы это произошло, все судьи должны себя мобилизовать, потому что пройти такой конкурс и не показать результат, на мой взгляд, неправильно. На данный момент есть очень много актуальных организационных вопросов, которые будут решаться на Пленуме, прежде всего необходимо сформировать Большую палату, определить коллегии, палаты, передать дела из ликвидируемых высших судов и т.д., а потом приниматься за работу. Надеюсь, что ВС будет выносить понятные и справедливые решения, которые смогут использовать и обычные люди, и юристы, и суды.

(Беседовала Юлия ШЕШУРЯК,

«Юридическая практика»)