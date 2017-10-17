Земельное право

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Государство и юристы

№ 42 (1034) Земельное правоот 17/10/17 (Государство и юристы)

Предлагается изменить законодательство об аренде

Народный депутат Украины Павел Пинзеник внес проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования регулирования арендных отношений в сфере хозяйствования» (№ 7192).

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