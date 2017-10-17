Земельное право

Государство и юристы
Открытый опрос
Опрос практикующих юристов позволил оценить доступность открытых реестров Минюста
Министерство юстиции Украины стало победителем премии Open Data Award в номинации Open Data Government — за самые высокие стандарты публикации открытых данных центральными органами управления. Как отмечается на сайте, это стало возможным благодаря тому, что Минюст первым на Украине открыл все без исключения реестры.
ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ
Уважаемый читатель!
С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)
Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.
Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.
Вернуться на главную страницу
Сохранить:
Контакты:
Поделиться: