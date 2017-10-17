Земельное право

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Государство и юристы

№ 42 (1034) Земельное правоот 17/10/17 (Государство и юристы)

Возникающее отсутствие

В контексте процедуры банкротства одни кредиторы могут получать определенные преимущества перед другими, среди таких преимуществ — право первым инициировать процедуру или возможность получить большинство голосов. Поскольку причины для указанных преимуществ прогнозируемы и управляемы, некоторые кредиторы создают их искусственно, при этом формально следуя требованиям законодательства. Речь идет о существующей практике признания договоров недействительными, заключенных теперь уже должником по делу о банкротстве, при условии отсутствия направленности сделки на реальное возникновение правовых последствий (часть 5 статьи 203 Гражданского кодекса Украины).

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