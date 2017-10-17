Земельное право

Государство и юристы
Словарный запал
Терминологию законодательства об уголовной ответственности предлагают концептуально переосмыслить
Нормотворческая коррекция — неизбежная процедура, которую время от времени проходит практически любой комплексный законодательный продукт, причем в некоторых сферах, например в уголовном праве, проба для законодательного пера проводится с завидным постоянством. Не так давно в парламенте был зарегистрирован законопроект № 7119 (его автор — народный депутат Украины Андрей Антонищак), которым предложено концептуально переосмыслить терминологию законодательства об уголовной ответственности.
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