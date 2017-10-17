Земельное право

Репортаж
Лобби дар
Принятие закона о лоббировании предоставит возможность бизнесу прозрачно и законно вести диалог с властью
В нашей стране бытует мнение, что лоббирование — это коррупционное, неприемлемое явление, и даже слово это пока еще ругательное, хотя сама услуга достаточно востребована. Чтобы вывести лоббистов из тени, иметь доступ к информации о том, кто в стране влияет на принятие решений на самом высоком уровне, необходим специальный закон.
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