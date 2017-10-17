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Тема номера: Земельное право

№ 42 (1034) Земельное правоот 17/10/17 (Тема номера: Земельное право)

Бесполезное ископаемое

Концентрация усилий исключительно на организации рынка купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения не только нецелесообразное, но и во многом экономически бесполезное мероприятие

Родион Абрамович

Специально для «Юридической практики»



С каждым новым витком реформ вопрос отказа от моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения звучит все чаще: ни один крупный международный кредитор Украины не оставил его без внимания, Международный валютный фонд и Всемирный банк выступали за отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Тем не менее процесс затянули. И не зря.

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