Тема номера: Земельное право
Бесполезное ископаемое
Концентрация усилий исключительно на организации рынка купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения не только нецелесообразное, но и во многом экономически бесполезное мероприятие
С каждым новым витком реформ вопрос отказа от моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения звучит все чаще: ни один крупный международный кредитор Украины не оставил его без внимания, Международный валютный фонд и Всемирный банк выступали за отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Тем не менее процесс затянули. И не зря.
ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ
Уважаемый читатель!
С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)
Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.
Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.
Вернуться на главную страницу
Сохранить:
Контакты:
Поделиться: