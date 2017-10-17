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Тема номера: Земельное право

№ 42 (1034) Земельное правоот 17/10/17 (Тема номера: Земельное право)

Этапы прекращения

Разумно предусмотреть прекращение обязанности по уплате арендной платы у продавца здания, расположенного на арендованном земучастке, с момента вступления покупателем в право собственности на здание

Владимир Пицикевич

Специально для «Юридической практики»



Вопрос платы за землю при переходе права собственности на недвижимое имущество, расположенное на арендованном земельном участке государственной или коммунальной собственности, несмотря на длительное время его обсуждения и актуальность, остается дискуссионным. Более того, имеется неодинаковое правоприменение.

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