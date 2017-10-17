Тема номера: Земельное право
Этапы прекращения
Разумно предусмотреть прекращение обязанности по уплате арендной платы у продавца здания, расположенного на арендованном земучастке, с момента вступления покупателем в право собственности на здание
Вопрос платы за землю при переходе права собственности на недвижимое имущество, расположенное на арендованном земельном участке государственной или коммунальной собственности, несмотря на длительное время его обсуждения и актуальность, остается дискуссионным. Более того, имеется неодинаковое правоприменение.
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