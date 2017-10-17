Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 24 октября 2017 года, 12:47

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Тема номера: Земельное право

№ 42 (1034) Земельное правоот 17/10/17 (Тема номера: Земельное право)

Этапы прекращения

Разумно предусмотреть прекращение обязанности по уплате арендной платы у продавца здания, расположенного на арендованном земучастке, с момента вступления покупателем в право собственности на здание

Владимир Пицикевич
Специально для «Юридической практики»

Вопрос платы за землю при переходе права собственности на недвижимое имущество, расположенное на арендованном земельном участке государственной или коммунальной собственности, несмотря на длительное время его обсуждения и актуальность, остается дискуссионным. Более того, имеется неодинаковое правоприменение.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.

 

Вернуться на главную страницу
Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter


№ 42 (1034) от 17/10/17 Текущий номер

Земельное право

№ 42 (1034)
Отрасли практики

Ускорение дела

Судебная практика

Адвокатская диспозиция

Тема номера:

Этапы прекращения

Частная практика

Штатные учения

Архив голосованийVox Populi

Как необходимо поступить с судьями, в отношении которых Евросуд подтвердил незаконность их увольнения в 2010 —2013 годах?

Восстановить в должностях, независимо от хода реформы

Добавить баллов при оценивании, если они пожелают участвовать в конкурсе на должности судей в новых судах

Выплатить денежные компенсации и/или предложить уйти в отставку независимо от стажа, без права занимать должности судей

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
    integrites
  • aequo
Пресс-релизы

Юридическая фирма „АНК” отпраздновала день юриста нестандартным образом.

Третий Международный GR Форум пройдет 11 октября 2017 года в КВЦ "Парковый" в Киеве Пресс-релиз

VII Международный форум «Дни Польского Бизнеса в Украине»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом