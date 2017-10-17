Сегодня 24 октября 2017 года, 12:47

Тема номера: Земельное право

№ 42 (1034) Земельное правоот 17/10/17 (Тема номера: Земельное право)

Бес привязанности

Статью 33 Закона Украины «Об аренде земли» стоит изложить таким образом, чтобы момент возобновления договора аренды не был привязан к принятию решения представителями органов власти

Борис Карась

Специально для «Юридической практики»



Несовершенство регулирования земельных правоотношений в нашей стране прослеживается во всех сферах хозяйственной деятельности. Чего только стоят неоднократные попытки представителей украинского и международного бизнеса, желающих вкладывать средства в развитие аграрного сектора, лоббировать отмену моратория на продажу сельскохозяйственных земель. По их словам, именно невозможность полноценной реализации права собственности на земельный участок отпугивает потенциальных инвесторов от страны, в которой находятся крупнейшие запасы чернозема в мире.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.