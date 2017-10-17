Тема номера: Земельное право
Исправить оценку
Ключевыми проблемами оценки сельхозземель остаются не столько алгоритмы расчета, сколько игнорирование необходимых процедур утверждения, а также затягивание ее повсеместной реализации
Все чаще звучат утверждения о необходимости проведения всеобщей нормативной денежной оценки (НДО) земель сельскохозяйственного назначения. Коалиционным соглашением 2014 года (пункт 1.4.5) был закреплен курс парламентского большинства на проведение в 2015 году общенациональной НДО сельскохозяйственных земель, а также дальнейшее ее проведение не реже одного раза в десять лет. Однако эти планы все еще не были реализованы.
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