Сегодня 24 октября 2017 года, 12:47

Тема номера: Земельное право

№ 42 (1034) Земельное правоот 17/10/17 (Тема номера: Земельное право)

Исправить оценку

Ключевыми проблемами оценки сельхозземель остаются не столько алгоритмы расчета, сколько игнорирование необходимых процедур утверждения, а также затягивание ее повсеместной реализации

Виктория Минец

Специально для «Юридической практики»



Все чаще звучат утверждения о необходимости проведения всеобщей нормативной денежной оценки (НДО) земель сельскохозяйственного назначения. Коалиционным соглашением 2014 года (пункт 1.4.5) был закреплен курс парламентского большинства на проведение в 2015 году общенациональной НДО сельскохозяйственных земель, а также дальнейшее ее проведение не реже одного раза в десять лет. Однако эти планы все еще не были реализованы.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.