Тема номера: Земельное право
Почвенная недостаточность
Недостатком административного решения вопроса отмены регистрации участка в кадастре является узкий перечень оснований для такой отмены
На практике довольно часто встречаются случаи, когда в Государственном земельном кадастре (ГЗК) зарегистрированы земельные участки, координаты которых технически пересекаются с координатами проектных земельных участков, которые могут быть заняты чужим недвижимым имуществом, длительное время находятся в пользовании таких владельцев или зарегистрированы с нарушением действующего земельного законодательства.
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