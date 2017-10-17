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Тема номера: Земельное право

№ 42 (1034) Земельное правоот 17/10/17 (Тема номера: Земельное право)

Почвенная недостаточность

Недостатком административного решения вопроса отмены регистрации участка в кадастре является узкий перечень оснований для такой отмены

Богдан Яськив

Специально для «Юридической практики»



На практике до­вольно часто встречаются случаи, когда в Государственном земельном кадастре (ГЗК) зарегистрированы земельные участки, координаты которых технически пересекаются с координатами проектных земельных участков, которые могут быть заняты чужим недвижимым имуществом, длительное время находятся в пользовании таких владельцев или зарегистрированы с нарушением действующего земельного законодательства.

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