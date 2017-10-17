Земельное право

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Частная практика

№ 42 (1034) Земельное правоот 17/10/17 (Частная практика)

Украинские юрфирмы отмечены FT Innovative Lawyers-2017

4 октября 2017 года состоялась Церемония награждения FT Innovative Lawyers 2017 в Музее естествознания (Natural History Museum) в Лондоне. В этом году было подано рекордное количество заявок на участие в исследовании — 1006.

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