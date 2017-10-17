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Тема номера: Земельное право

№ 42 (1034) Земельное правоот 17/10/17 (Тема номера: Земельное право)

В поисках лада

Законодательные изменения заставят арендаторов земель, входящих в состав наследства при отсутствии наследников, искать решение новых проблем

Юрий Мосунов

Специально для «Юридической практики»



По различным данным, сегодня существует более миллиона земельных участков и неистребованных паев, пребывающих в составе наследства, оформление прав пользования которыми затрудняется несовершенством законодательства и спецификой применения органами местного самоуправления новых положений законодательства.

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