Земельное право

Еженедельная газета «Юридическая практика»
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Еженедельная газета «Юридическая практика»

Частная практика

№ 42 (1034) Земельное правоот 17/10/17 (Частная практика)

Ведущие эксперты обсудят самые актуальные юридические вопросы для украинского бизнеса в новом семестре Юридической школы ЕВА-Asters

 

10 октября 2017 года в офисе юридической фирмы Asters в Киеве состоялась первая лекция девятого семестра Юридической школы Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) и Asters.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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№ 42 (1034) от 17/10/17 Текущий номер

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№ 42 (1034)
Отрасли практики

Ускорение дела

Судебная практика

Адвокатская диспозиция

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Как необходимо поступить с судьями, в отношении которых Евросуд подтвердил незаконность их увольнения в 2010 —2013 годах?

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