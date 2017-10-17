Земельное право

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Частная практика

№ 42 (1034) Земельное правоот 17/10/17 (Частная практика)

Ведущие эксперты обсудят самые актуальные юридические вопросы для украинского бизнеса в новом семестре Юридической школы ЕВА-Asters

10 октября 2017 года в офисе юридической фирмы Asters в Киеве состоялась первая лекция девятого семестра Юридической школы Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) и Asters.

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