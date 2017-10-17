Земельное право

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Отрасли практики

№ 42 (1034) Земельное правоот 17/10/17 (Отрасли практики)

Чувство места

Истцу следует детально анализировать практику судов, выбирая место арбитража, и проводить анализ потенциальных юрисдикций приведения решения в исполнение

Данил Волковецкий ,

Марьяна Антонович

Специально для «Юридической практики»



Казалось бы, очевидной на первый взгляд, но часто игнорируемой на практике остается конечная цель любого арбитража — приведение в исполнение иностранного арбитражного решения и взыскание средств на его основании.

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