Земельное право

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Отрасли практики

№ 42 (1034) Земельное правоот 17/10/17 (Отрасли практики)

Ускорение дела

Добровольное разрешение спора в досудебном порядке дает возможность ускорить восстановление нарушенных прав кредитора, сохраняет партнерские отношения между сторонами

Василий Суховой ,

Анастасия Соленова ,

Александр Жук

Специально для «Юридической практики»



Украина

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