Земельное право

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Частная практика

№ 42 (1034) Земельное правоот 17/10/17 (Частная практика)

Дело техники

«Кроме более выраженной визуализации профайла, мы постоянно усиливаем техническую сторону реестра», — подчеркивает Валентин Гвоздий, заместитель председателя Совета адвокатов Украины

Валентин Гвоздий отмечает, что ведение ЕРАУ — одна из главных статей затрат НААУ

В соответствии с решением Совета адвокатов Украины от 12 декабря 2012 года (с изменениями) Единый реестр адвокатов Украины (ЕРАУ) является электронной базой данных, которая содержит сведения о количестве и персональном составе адвокатов Украины. На протяжении почти пяти лет своего функционирования ЕРАУ постоянно модернизируется. О том, как происходит этот процесс, с какими трудностями столкнулись разработчики и какие еще нововведения планируется внедрить, рассказал заместитель председателя Совета адвокатов Украины Валентин Гвоздий.

— Валентин Анатольевич, почти пять лет назад был создан Единый реестр адвокатов Украины. С какими трудностями столкнулись тогда разработчики при его наполнении?

— Закон Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», принятый в июле 2012 года, поручил адвокатуре как самоуправляемому институту функцию ведения Единого реестра адвокатов Украины. Это единственный официальный реестр, в котором собрана полная информация об адвокатах, получивших право на практику на Украине. На создание программного обеспечения, детализацию порядка ведения реестра профильного закона в нормативных актах Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ), на обучение членов региональных советов адвокатов и сотрудников Секретариата НААУ ушло некоторое время. Сейчас, оценивая масштабы этого проекта, можно сказать, что меньше четырех месяцев, которые потребовались для его старта, — это сверхбыстрые сроки. ЕРАУ начал работать в онлайн-режиме в январе 2013 года, полностью заменив собой реестр, который вела Высшая квалификационная комиссия адвокатуры при Кабинете Министров Украины (согласно Закону «Об адвокатуре» 1992 года).

— Почти на каждом заседании Совета адвокатов Украины вы презентуете очередные нововведения по наполнению профайла адвокатов. Из последних изменений — размещение фото адвоката. Чем была вызвана такая необходимость?

— Первый стандарт профайла адвоката в ЕРАУ в 2012 году содержал минимальную, но полную необходимую информацию о каждом адвокате. Поиск выдает Ф.И.О. адвоката, данные о номере и дате выдачи свидетельства, номере и дате решения региональной КДКА о выдаче этого свидетельства, форме адвокатской деятельности, контактные данные, статус свидетельства (указывается, если его действие приостановлено или прекращено). Согласитесь, это очень формальный шаблонный вариант. Да, на первоначальном этапе, когда реестр только формировался, мы применили принцип разумной достаточности для наполнения публичного профиля адвоката. Главная задача состояла в запуске реестра и наполнении его корректными данными десятков тысяч адвокатов. Сейчас мы имеем возможность развивать этот продукт, а ЕРАУ — это эксклюзивный продукт НААУ, если описывать его маркетинговыми категориями. Поэтому его возможности действительно постоянно обновляются, дорабатывается и расширяется функционал. Кроме более выраженной визуализации профайла, мы постоянно усиливаем техническую сторону реестра. И нужно сказать, что все инвестиции в информационную защиту полностью себя оправдали — ни одна из хакерских атак не нанесла ущерба данным ЕРАУ.

— Как будет решена ситуация с теми, кто не согласен на размещение своего фото? А такие наверняка найдутся.

— Размещение фото — это не единственное из последних нововведений. Действительно, в видимой всем пользователям части ЕРАУ вскоре появится новый образец профиля адвоката. Там будет наконец-то визуальная информация: фото адвоката и рекламный баннер, будет больше данных о специализации практики, информация о помощниках и стажерах, дополнительных рабочих адресах и способах связи. Профайл станет не только носителем официальной информации об адвокате, но и маркетинговым инструментом.

Добавление фотографии предусмотрено как дополнительная идентификация личности адвоката, что, возможно, поможет ему в адвокатской деятельности (в частности, при защите его прав). Планируется, что фото будут вносить советы адвокатов регионов. Там есть архив фотографий адвокатов, предоставленных для изготовления документов. Я думаю, что процесс будет довольно массовым. Не вижу проблемы, если кто-то откажется размещать свое фото.

— Разработка программного обеспечения, его поддержка и обработка данных требуют внушительных средств. Каковы расходы на его содержание?

— Ведение ЕРАУ — одна из главных статей затрат НААУ. Это не дешевое удовольствие. Дело в том, что услуги программистов имеют рыночную стоимость, а объем работ существенный. Также мы постоянно совершенствуем антивирусные программные продукты, софт и «железо», что и обеспечивает успешное функционирование программного продукта. Детализация затрат на ведение ЕРАУ с разбивкой по годам детально освещена в решении САУ № 144 от 27 мая 2017 года «О рассмотрении отчета о выполнении сметы САУ, НААУ», которое находится в публичном доступе на сайте НААУ.

— Решением САУ была введена плата за размещение баннера и дополнительной информации в размере одной минимальной заработной платы. Почему именно такая сумма? Будет ли эта услуга востребована?

— Во-первых, важно напомнить, что вопрос обсуждался на заседании САУ во Львове открыто, и каждый мог высказать свое мнение. После продолжительных дискуссий в итоге было принято решение о такой сумме. За основу расчета мы взяли привычный для адвокатов стандарт — минимальную заработную плату. Во внимание принимались рыночные расценки на аналогичные услуги.

Что касается востребованности этой услуги, то я уверен, что она сработает. Ведь мы предлагаем адвокатам предоставить о себе больше позитивной информации и разместить ее официально на платформе, которой пользуются профессиональная целевая аудитория и потенциальные клиенты.

— Расскажите, как происходит формирование и наполнение реестра в других странах?

— Я не в курсе о ситуации с ведением реестров всеми адвокатурами мира, но могу с уверенностью сказать, что в тех странах, с которыми мы сотрудничаем и дружим (включая европейские страны), наблюдается очень высокий интерес к нашему опыту. Мне неизвестна ни одна страна, в которой данный продукт был бы реализован на таком высоком функциональном уровне. К нам обращаются коллеги из других стран с просьбой поделиться опытом, и мы помогаем им.

— Какие еще нововведения планируются для ведения ЕРАУ в ближайшее время?

— Модернизация ЕРАУ — это постоянный процесс. Технологии меняются, способы работы с информацией меняются, и реестр должен соответствовать современным стандартам, а значит — постоянно совершенствоваться. Из системных изменений, которые во многом упростят жизнь адвокатам и сократят им время, можно выделить синхронизацию информации о повышении квалификации с профайлом в ЕРАУ. То есть автоматически вносятся данные о регистрации на мероприятие, засчитываются баллы за участие, контролируется выполнение требований о постоянном повышении квалификации, что обязательно для всех адвокатов. Также в случае невыполнения требований закона о повышении квалификации в профайле адвоката будет размещаться соответствующее уведомление. Такой подход призван дисциплинировать коллег.

(Беседовала Светлана ТАРАСОВА,

«Юридическая практика»)