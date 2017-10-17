Земельное право

Сегодня 24 октября 2017 года, 12:47

Частная практика

№ 42 (1034) Земельное правоот 17/10/17 (Частная практика)

Штатные учения

Представители юрфирм рассказали, как они оценивают знания выпускников университетов и каким навыкам следует обучать дополнительно

Виталий Дудин

«Юридическая практика»



В контексте обострившейся дискуссии о планируемой реформе высшего юридического образования хочется обсудить, как это образование оценивается бизнесом сегодня. Оказалось, что представители ведущих юрфирм говорят о явном движении вперед. В то же время опрошенные «ЮП» молодые люди, начавшие карьеру в юридических компаниях, не указали на наличие каких-либо непреодолимых трудностей.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.