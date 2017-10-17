Земельное право

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Акцент

№ 42 (1034) Земельное правоот 17/10/17 (Акцент)

Указать влияние

Технологический прогресс неизбежен. В последнее время с новыми технологиями все чаще сталкиваются и представители юридической профессии. Результаты опроса в целом отобразили реальную картину влияния прогресса на юридическое сообщество, поскольку наиболее подвержены ему представители юрбизнеса, а профессии прокурора и следователя оказались, согласно опросу, самыми консервативными.

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