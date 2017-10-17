Земельное право

Самое важное
Срок труда
Представители юрбизнеса считают, что новый Трудовой кодекс учел важные поправки и может быть принят уже в этом году
10 октября с.г. в ИА «ЛИГА Бизнес Информ» состоялся круглый стол на тему «Трудовой кодекс: реформа для всех». Ведущие эксперты по трудовому праву оценили вероятность принятия законопроекта № 1658 во втором чтении и прокомментировали его ключевые новации.
ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ
Уважаемый читатель!
С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)
Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.
Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.
Вернуться на главную страницу
Сохранить:
Контакты:
Поделиться: