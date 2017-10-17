Земельное право

Сегодня 24 октября 2017 года, 12:47

Самое важное

№ 42 (1034) Земельное правоот 17/10/17 (Самое важное)

Срок труда

Представители юрбизнеса считают, что новый Трудовой кодекс учел важные поправки и может быть принят уже в этом году

Виталий Дудин

«Юридическая практика»



10 октября с.г. в ИА «ЛИГА Бизнес Информ» состоялся круглый стол на тему «Трудовой кодекс: реформа для всех». Ведущие эксперты по трудовому праву оценили вероятность принятия законопроекта № 1658 во втором чтении и прокомментировали его ключевые новации.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.