Земельное право

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№ 42 (1034) Земельное правоот 17/10/17 (Самое важное)

Конкурсное начало

Совет судей Украины определил кандидатов на должность судьи КСУ

Заполнение вакантной должности судьи Конституционного Суда Украины (КСУ) по квоте cъезда судей Украины вызвало особый ажиотаж — в Совет судей Украины поступили документы от 19 лиц, изъявивших желание занять должность судьи указанного суда. Напомним, что 7 сентября с.г. Совет судей определил дату продолжения работы XIV внеочередного съезда судей и, руководствуясь положениями нового Закона Украины «О Конституционном суде Украины», объявил о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи КСУ.

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