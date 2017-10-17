Земельное право

Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 24 октября 2017 года, 12:46

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Репортаж

№ 42 (1034) Земельное правоот 17/10/17 (Репортаж)

Танцуют все!

Танцевальный вечер Legal Latin — вечеринка для партнеров юридических фирм и их близких

 

Выйти за рамки привычного празднования Дня юриста, научиться новому, отвлечься от всех кодексов, новых и старых — вот так мы задумывали танцевальный вечер Legal Latin для партнеров юридических фирм. Организатором выступила «ECOVIS Бондарь и Бондарь», генеральным партнером — Frizzante Dance Studio, а генеральным медиапартнером стала «Юридическая практика».

«Сегодня будет не право, а магия» — такими словами открыл вечер Рустам Колесник, шеф-редактор газеты «Юридическая практика», и под этим девизом творили магию юристы и профессиональные танцоры.

Программа танцевального вечера учитывала вкусы как опытных танцоров, так и начинающих покорителей паркета. Живая музыка от Deslocados и дегустация аргентинских вин под чутким руководством опытного сомелье Антона Куца помогали почувствовать вкус Латинской Америки и забыть о киевских пробках. Специальная сигарная дегустация собрала своих ценителей на террасе танцевальной студии.

Первыми на паркет вышли партнер, руководитель практики корпоративного и антимонопольного права «ECOVIS Бондарь и Бондарь» Александра Никитина — инициатор танцевального вечера, и Макс, которые своим зажигательным джайвом задали тон всему вечеру.

Шоу-программа в исполнении чемпионов мира по бальным танцам и солистки национальной оперы Елены Горшуновой, мастер-классы по сальсе, бачате и свингу не оставили равнодушными даже самых серьезных юристов.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter


Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 2550 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 42 (1034) от 17/10/17 Текущий номер

Земельное право

№ 42 (1034)
Отрасли практики

Ускорение дела

Судебная практика

Адвокатская диспозиция

Тема номера:

Этапы прекращения

Частная практика

Штатные учения

Архив голосованийVox Populi

Как необходимо поступить с судьями, в отношении которых Евросуд подтвердил незаконность их увольнения в 2010 —2013 годах?

Восстановить в должностях, независимо от хода реформы

Добавить баллов при оценивании, если они пожелают участвовать в конкурсе на должности судей в новых судах

Выплатить денежные компенсации и/или предложить уйти в отставку независимо от стажа, без права занимать должности судей

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Юридическая фирма „АНК” отпраздновала день юриста нестандартным образом.

Третий Международный GR Форум пройдет 11 октября 2017 года в КВЦ "Парковый" в Киеве Пресс-релиз

VII Международный форум «Дни Польского Бизнеса в Украине»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом