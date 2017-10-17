Земельное право

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Репортаж

№ 42 (1034) Земельное правоот 17/10/17 (Репортаж)

Танцуют все!

Танцевальный вечер Legal Latin — вечеринка для партнеров юридических фирм и их близких

Выйти за рамки привычного празднования Дня юриста, научиться новому, отвлечься от всех кодексов, новых и старых — вот так мы задумывали танцевальный вечер Legal Latin для партнеров юридических фирм. Организатором выступила «ECOVIS Бондарь и Бондарь», генеральным партнером — Frizzante Dance Studio, а генеральным медиапартнером стала «Юридическая практика».

«Сегодня будет не право, а магия» — такими словами открыл вечер Рустам Колесник, шеф-редактор газеты «Юридическая практика», и под этим девизом творили магию юристы и профессиональные танцоры.

Программа танцевального вечера учитывала вкусы как опытных танцоров, так и начинающих покорителей паркета. Живая музыка от Deslocados и дегустация аргентинских вин под чутким руководством опытного сомелье Антона Куца помогали почувствовать вкус Латинской Америки и забыть о киевских пробках. Специальная сигарная дегустация собрала своих ценителей на террасе танцевальной студии.

Первыми на паркет вышли партнер, руководитель практики корпоративного и антимонопольного права «ECOVIS Бондарь и Бондарь» Александра Никитина — инициатор танцевального вечера, и Макс, которые своим зажигательным джайвом задали тон всему вечеру.

Шоу-программа в исполнении чемпионов мира по бальным танцам и солистки национальной оперы Елены Горшуновой, мастер-классы по сальсе, бачате и свингу не оставили равнодушными даже самых серьезных юристов.