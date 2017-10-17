Земельное право

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Отрасли практики

№ 42 (1034) Земельное правоот 17/10/17 (Отрасли практики)

Рисковое уведомление

«Киберугрозы — тренд цифрового мира, в который мы все начинаем погружаться», — Сергей Погребной и Александр Денисенко проанализировали, с какими рисками сталкивается украинский бизнес

«Сегодня бизнес должен защищать себя сам», — подчеркивают Сергей ПОГРЕБНОЙ (слева) и Александр ДЕНИСЕНКО

Что относится к основным бизнес-угрозам, кто и как может помочь бизнесу и какую роль в этом играет государство — об актуальных трендах в сфере корпоративной безопасности мы поговорили с Сергеем Погребным, партнером ЮФ Sayenko Kharenko, председателем Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности Украины, и Александром Денисенко, директором по безопасности компании «Киевстар».

— Изменился ли перечень угроз, с которыми сталкивается украинский бизнес? Что, по вашему мнению, является основной угрозой?

Александр Денисенко (А.Д.): Безусловно, спектр и характер бизнес-угроз в последнее время изменились. Сейчас бизнес все больше внимания обращает на вопросы кибербезопасности. Мы все находимся в глобальном информационном поле, технологии стремительно меняются, и мы видим, какие риски это несет.

Сергей Погребной (С.П.): Ранее бизнес никогда не сталкивался с такими массированными атаками. Сейчас же это не одна компания, не две, а целые отрасли или даже страна.

А.Д.: Недавние события показали, что не все в этом плане просто и что бизнес и государство в целом не совсем к этому готовы.

— В нашей стране в принципе есть специалисты, которые могут противодействовать киберугрозам?

А.Д.: Конечно, есть. В частности, у нас в Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности создается специальный комитет по кибербезопасности. К его работе мы привлекаем лучших специалистов отрасли.

— Какова роль государства в противодействии киберугрозам?

А.Д.: С большим уважением отношусь к подразделениям киберполиции, там есть хорошие специалисты — не много, но есть. Мы очень тесно с ними сотрудничаем, определенные наработки (с учетом технологического лидерства нашей компании) трансформируются в конкретные решения для рынка в целом. Вырабатывается стратегия поведения в киберпространстве. Киберполиция и Служба безопасности Украины принимают в этом очень активное участие.

С.П.: К слову, на конференции по корпоративной безопасности, которую мы проводим 18 октября, выступит известный бизнесмен и эксперт Александр Кардаков на тему «Кибербезопасность, кризисное реагирование и непрерывность бизнеса». Возглавляемые Александром компании сейчас очень активно занимаются этими вопросами, насколько мне известно, они принимали участие в защите ряда банковских структур, пострадавших от хакерских атак.

— Сергей Петрович, каков ваш топ-список бизнес-угроз?

С.П.: Во-первых, киберугрозы — тренд цифрового мира, в который мы все начинаем погружаться.

Второе — отношения правоохранительных органов и бизнеса. Сейчас наблюдается активность со стороны правоохранителей, появляются новые правоохранительные органы, такие как НАБУ, мы ожидаем создания Государственного бюро расследований и Государственной службы финансовых расследований. Усилила свои позиции Государственная служба финансового мониторинга. Все это в той или иной мере задевает бизнес. Часть претензий правоохранительных органов справедливы. Вместе с тем есть и очень много случаев, когда претензии необоснованны, и это реальная бизнес-угроза, к которой бизнес не готов. Много новых трендов возникло в вопросах взаимоотношений с новыми правоохранительными органами. Они поднимают пласт правоотношений периода 2010 — 2012 годов, и на их основе у бизнеса возникают новые проблемы — это новая волна, риск, которого бизнес не видит и просчитать который невозможно.

Третий громадный риск — рейдерство, постоянно меняющее свою форму. Рейдерство эволюционирует вместе с экономической жизнью, политическими событиями и развитием бизнеса в стране. Современное рейдерство многолико: псевдоактивисты, явный криминал и коррупционеры во власти, экономические мошенники. Плюс современные технологии: государство облегчило бизнесу ведение дел, отменив печати, нотариальное удостоверение, создав электронные реестры, но одновременно бизнес стал и более уязвимым. Ты никогда не знаешь, откуда возникнет угроза, если специально не готовишься к отражению рейдерской атаки.

Четвертая топ-угроза — участившиеся убийства бизнесменов. Я не помню, чтобы такое большое количество людей убивали за столь короткое время. И это только случаи, которые попадают в прессу.

Да, наше государство переживает очень сложные времена, да, у нас все еще сохраняется обостренная ситуация на востоке страны. Хотя Киев этого практически не ощущает — и никто думать об этом не хочет. Такая ситуация порождает массу последствий: нелегальное оружие, массовая безработица, миграция, бизнес сжимается. Правоохранительные органы, подверженные перманентному реформированию, реально не справляются. Отсюда простой вывод: сегодня бизнес должен защищать себя сам. Он должен инвестировать в безопасность, в том числе платя налоги государству и требуя, чтобы эти средства шли на развитие правоохранительных органов.

— Какие направления бизнеса больше всего подвержены рейдерским атакам? Актуально ли это для крупных компаний уровня «Киевстара»?

А.Д.: В крупных компаниях, как правило, внедрены международные стандарты безопасности и существует очень хорошая юридическая поддержка. Но даже они уязвимы, нельзя сказать, что они защищены на 100 %. Мелкий и средний бизнес уязвим очень сильно, особенно если это украинские предприятия.

Со случаями рейдерства мы, специалисты по безопасности, сталкиваемся бук­вально каждый день. Не хочется говорить, что правоохранительная система бездействует, это будет некорректно. Люди пытаются что-то делать, но, к сожалению, у многих, кто должен исполнять свои прямые функциональные обязанности, не совсем это получается. Очень большие риски у сельхозпредприятий, у металлургов, в телекоммуникационной отрасли, у грузоперевозчиков. Я активно взаимодействую с парламентским комитетом по вопросам информатизации и связи, мы поднимаем очень много вопросов в связи с кражами телекоммуникационного оборудования: масштабы хищений выходят за все разумные рамки. Это характерно и для других отраслей. Проблемы у бизнеса очень большие.

— Кто и как может помочь бизнесу? Что подразумевается под построением системы безопасности?

А.Д.: По мнению всего бизнеса, безопасность — это бывшие работники правоохранительных органов, которые за достаточно небольшие средства организовали пропускную систему на предприятии. На самом деле безопасность — комплекс мер: невозможно сделать что-то одно и достичь результата.

С.П.: Есть 20 отдельных направлений безопасности: кадровая, экономическая, финансовая, радиологическая, пожарная, экологическая и т.д. Кто у нас когда-либо проверял офис на радиологическую безопасность? Никто. Кого ни спрошу, слышу в ответ: «А что, надо?» А ведь не составит особой проблемы найти радиоактивное вещество (у нас под боком Чернобыль и много военного имущества, в котором используются радиоактивные элементы), оставить его в кабинете — и через три месяца человек заболеет раком.

Многие просто не понимают, что такое корпоративная безопасность. Если упростить, то корпоративная безопасность — это частная безопасность — бизнеса, собственника и наследования. Людей, которые об этом задумываются, всего 5–7 % в стране. А действительно компетентных структур топ-уровня, способных защитить бизнес и собственников, намного меньше: они есть, пожалуй, только у двух-трех человек.

— Как у нас обстоят дела с регламентированием детективной деятельности?

А.Д.: Это отдельная история. Сегодня такая деятельность ничем не регламентируется. Мы принимали участие в подготовке законопроекта. Мы очень благодарны народным депутатам из парламентского комитета законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, возглавляемого Андреем Кожемякиным, а также народным депутатам Николаю Паламарчуку и Андрею Тетеруку за то, что они обратили внимание на эту проблему и дали возможность внести свои предложения. Нам этот закон не совсем нравился, но лучше плохой закон, который можно доработать, чем никакого. Самое главное, что народные депутаты услышали нас и согласились с тем, что регулятором детективной деятельности должен выступать Минюст, как это происходит во всем цивилизованном мире. Но этот закон был ветирован Президентом, отправлен на доработку, в том числе в этой части. Я не против того, чтобы государство контролировало частных детективов (оно должно контролировать, причем достаточно жестко), но делать это должен все-таки Минюст, а не МВД. Можем провести параллели с охранной деятельностью: в 2013 году был принят соответствующий закон (плохой и не соответствующий сложившимся реалиям), которым функции регулятора были предоставлены МВД. Но при этом МВД само является участником этого рынка, предоставляя охранные услуги. То же хотят сделать с детективами. Это неправильно. Пока у нас закона нет, но мы активно обсуждаем эти вопросы: к примеру, 19 октября в Киеве состоится Международный конгресс частных детективов. К нам приедут представители международного детективного сообщества, надеемся, будут и представители украинской власти.

С.П.: Получается, что государство решило не легализировать целую отрасль, которая де-факто работает.

А.Д.: Она работает точно так же, как работает охранная сфера. В то же время сами по себе существуют телохранители и частные военные компании, сами по себе живут те, кто имеет оружие, которое, как правило, не легализовано. Что говорить, закона об оружии у нас нет. Мы все живем сами по себе.

— Подводя итоги, скажите: на ваш взгляд, государство выступает преимущественно оппонентом или союзником бизнеса?

А.Д.: В определенных вопросах можно говорить о содействии.

С.П.: Разные представители государственных органов ведут себя по-разному, где-то оппонируя бизнесу, а где-то содействуя ему. Генеральное направление таково: государство поняло, что без бизнеса оно не проживет. Первые лица страны стараются максимально идти навстречу бизнесу. Как это все реализуется на местах — уже другой вопрос.

(Беседовал Алексей НАСАДЮК,

«Юридическая практика»)