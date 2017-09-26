Наследственное право

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Частная практика

№ 39 (1031) Наследственное правоот 26/09/17 (Частная практика)

BPU и Asters выступили советниками компаний ViDi Group в первой на Украине реструктуризации задолженности перед государственным банком

BPU и Asters выступили советниками в проекте реструктуризации задолженности компаний ViDi Group — ООО «ВиДи АвтоСити Кольцевая» и ООО «ВиДи АвтоСити» — перед АО «Ощадбанк», осуществленной в соответствии Законом Украины «О финансовой реструктуризации». BPU выступила менеджером проекта и финансовым советником, Asters — юридическим консультантом компаний ViDi Group. Над проектом работали генеральный директор BPU Тимур Коган, руководитель проектов Ян Третьяк, инвестиционный аналитик Виталий Приходько и партнер Asters Ирина Поканай, советник Габриэл Асланян, а также юристы Инна Бондаренко и Александр Хоменко.

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