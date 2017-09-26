Наследственное право

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Частная практика

№ 39 (1031) Наследственное правоот 26/09/17 (Частная практика)

Ярослав Огневьюк избран в состав Комитета INTA по борьбе с контрафактом

Партнер ПЮА «Дубинский и Ошарова» Ярослав Огневьюк избран в состав Комитета по борьбе с контрафактом Международной организации собственников товарных знаков (INTA) на период 2018 — 2019 годов.

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