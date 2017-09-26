Наследственное право

Частная практика
Baker McKenzie сопровождает реформу корпоративного управления «Укрэнерго»
Международная юридическая фирма Baker McKenzie предоставляет юридическую помощь «Укрэнерго», одному из крупнейших украинских государственных энергетических предприятий, в разработке реформы корпоративного управления. Цель реформы состоит в построении обновленной структуры корпоративного управления предприятия в соответствии с принципами ОЭСР, частью которой является создание независимого наблюдательного совета. Команда Baker McKenzie подготовила новую редакцию учредительных документов и представляла предприятие в переговорах с Министерством энергетики и угольной промышленности Украины. В результате 12 сентября 2017 года была утверждена новая редакция устава предприятия.
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