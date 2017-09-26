Наследственное право

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Книжная полка

№ 39 (1031) Наследственное правоот 26/09/17 (Книжная полка)

Краткое задержание

Сборник нормативно-правовых актов, разъяснений и материалов судебной практики по вопросам задержания лица

Светлана Тарасова

«Юридическая практика»



Наиболее строгой мерой пресечения в соответствии с уголовным процессуальным законодательством является задержание лица. И в сегодняшних реалиях именно применение этой меры в большинстве случаев сопряжено с нарушениями прав человека.

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