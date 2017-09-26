Наследственное право

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Судебная практика

№ 39 (1031) Наследственное правоот 26/09/17 (Судебная практика)

Истинный шанс

Всем известно, что получение решения суда, вступившего в законную силу и устоявшего во всех инстанциях, — это не гарантия дальнейшего реального удовлетворения требований. Камнем преткновения для взыскателя нередко становится исполнительное производство, а точнее — бездействие либо незаконные действия госисполнителя.

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