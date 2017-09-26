Наследственное право

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Судебная практика

№ 39 (1031) Наследственное правоот 26/09/17 (Судебная практика)

Даром не надо

Договоры дарения имущества, заключенные после принятия решения суда о взыскании долга, недействительны ввиду их фиктивности

Ирина Гончар

«Юридическая практика»



Отдавать долги никто не любит, и это свойство человеческой натуры часто влечет за собой судебные споры. Нередко должники, понимая, что закон на стороне оппонента, пытаются избавиться от принадлежащих им активов, предпочитая дарить дома, квартиры, автомобили и другие ценности ближайшим родственникам. Но если будет доказано, что подобные договоры заключались с умыслом уклонения от исполнения судебного решения, то суд может признать их недействительными. Об этом идет речь в правовом выводе, сделанном Верховным Судом Украины (ВСУ) в постановлении от 23 августа 2017 года по делу № 6-2697цс16 по иску гр-ки К. к гр-ке Д. и гр-ну О. о признании договоров дарения недействительными вследствие их фиктивности.

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