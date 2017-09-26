Наследственное право

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Судебная практика

№ 39 (1031) Наследственное правоот 26/09/17 (Судебная практика)

Доводы НБУ о нарушении права реализации спорного имущества преждевременны — суды

Доводы Национального банка Украины о нарушении права реализации спорного имущества являются преждевременными, поскольку наложение ареста на спорное имущество не лишает НБУ права в дальнейшем обратить взыскание на спорное имущество с учетом права приоритетности, определенного статьей 3 Закона Украины «Об ипотеке». К такому выводу пришел ВХСУ по делу по иску НБУ к Национальной полиции Украины об освобождении из-под наложенного в рамках досудебного расследования уголовного производства ареста недвижимого имущества — комплекса нефтебазы в Херсонской области, выступающего предметом ипотеки. Суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении иска отказали. ВХСУ оставил судебные решения без изменений.

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