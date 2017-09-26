Наследственное право

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Судебная практика

№ 39 (1031) Наследственное правоот 26/09/17 (Судебная практика)

«Укртуринвест» добился отмены налогового уведомления-решения на сумму более 5 млн грн

Если определенное физическое или юридическое лицо приобрело право собственности на здание или его часть, размещенные на арендованном земельном участке, то к приобретателю переходит право пользования земельным участком, где он размещен на тех же условиях и в том объеме, которые существовали у предыдущего землепользователя. Таким образом, к новому владельцу объекта недвижимости переходит и установленная налоговым законом обязанность по уплате налога за земельный участок, на котором приобретенное имущество размещено. К такому заключению пришел Верховный Суд Украины по делу по иску ОАО «Укртуринвест» к ГНИ в Печерском районе г. Киева ГУ ГФС при участии третьих лиц о признании противоправным и отмене налогового уведомления-решения, которым истцу увеличена сумма налогового обязательства по платежу «арендная плата юридических лиц» на 5,6 млн грн. Суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили, ВАСУ отказал в удовлетворении иска. ВСУ отменил постановление ВАСУ и оставил в силе решение об удовлетворении иска.

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