Наследственное право

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Судебная практика

№ 39 (1031) Наследственное правоот 26/09/17 (Судебная практика)

Срочное завещание

Неосведомленность наследника о существовании завещания является уважительной причиной пропуска срока для принятия наследства

Анатолий Гвоздецкий

«Юридическая практика»



По общему правилу срок принятия наследства по завещанию составляет шесть месяцев с момента его открытия. В случае его пропуска наследник может обратиться в суд с просьбой об определении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства. При этом одним из ключевых факторов для реализации права на наследство по завещанию является осведомленность наследника о наличии завещания. На это обратил внимание Верховный Суд Украины в постановлении от 6 сентября 2017 года по делу № 6-496цс17.

Согласно обстоятельствам дела, в июне 2014 года гр-ка В. обратилась в суд с иском к территориальной общине Гуляйпольского городского совета Запорожской области об установлении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства. В обосновании иска указала, что не знала о существовании завещания, составленного ее бабушкой — гр-кой Б., после смерти которой открылось наследство на ее имущество. В частности, истица отметила, что о завещании, согласно которому умершая завещала своей внучке квартиру и все движимое и недвижимое имущество, она узнала от своей тети и долгое время не имела возможности получить копию свидетельства о смерти бабушки.

В ходе рассмотрения указанного дела суды установили, что гр-кой Б. при жизни были составлены два завещания: от 3 марта 2000 года, согласно которому она завещала своему сыну гр-ну Л. право на земельный пай в условных кадастровых гектарах без определения границ этой доли в натуре, и от 18 декабря 2000 года, в соответствии с которым завещала истице квартиру и все движимое и недвижимое имущество.

После смерти гр-ки Б. с заявлением о принятии наследства по завещанию к частному нотариусу Гуляйпольского районного нотариального округа Запорожской области обратился гр-н Л., а его сестра подала заявление об отказе от принятия обязательной доли наследства после смерти матери по закону. В период с 10 июня по 10 декабря 2013 года истица не обращалась к нотариусу с заявлением об отказе или принятии наследства. Гр-н Л. был привлечен судом к участию в деле как соответчик.

9 октября 2014 года Гуляйпольский районный суд Запорожской области принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований гр-ки В. на основании того, что истица не доказала уважительность причин пропуска срока, установленного для обращения с заявлением о принятии наследства, поскольку ее неосведомленность о завещании не считается уважительной причиной.

Указанное решение было отменено Апелляционным судом Запорожской области, который принял новое решение от 22 декабря 2014 года об удовлетворении исковых требований и установил истице дополнительный трехмесячный срок для подачи заявления о принятии наследства.

Но определением Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) от 16 декабря 2015 года решение апелляционного суда было отменено, а дело направлено на новое апелляционное рассмотрение. В дальнейшем определением Апелляционного суда Запорожской области от 16 марта 2016 года решение местного суда об отказе в удовлетворении исковых требований гр-ки В. было оставлено без изменений.

В заявлении, поданном в Верховный Суд Украины (ВСУ), гр-ка В. просила отменить все вынесенные по делу решения и принять новое решение об удовлетворении исковых требований на основании неодинакового применения судом кассационной инстанции части 3 статьи 1272 Гражданского кодекса (ГК) Украины, повлекшего принятие разных по содержанию судебных решений в подобных правоотношениях.

Рассмотрев заявление, Судебная палата ВСУ установила факт неодинакового применения кассационным судом указанной нормы права в подобных правоотношениях и приняла решение о частичном удовлетворении заявления гр-ки В., исходя из следующего.

Согласно статье 1233 ГК Украины, завещание является личным распоряжением физического лица в случае его смерти.

Право на наследство возникает с момента его открытия, и закон обязывает наследника, который постоянно не проживал с наследодателем, в шестимесячный срок подать нотариусу заявление о принятии наследства.

В соответствии с частью 3 статьи 1272 ГК Украины по иску наследника, пропустившего срок для принятия наследства по уважительной причине, суд может определить ему дополнительный срок, достаточный для подачи им заявления о принятии наследства. Как следует из содержания указанной статьи, уважительными причинами пропуска срока являются причины, связанные с объективными, непреодолимыми, существенными трудностями при совершении таких действий наследником.

Верховный Суд обратил внимание, что в апелляционной и кассационной жалобах и в заявлении в ВСУ гр-ка В. указывала, что она не проживала с наследодателем, а нотариус не совершал действий, направленных на розыск и уведомление ее как наследника по завещанию, а о существовании завещания ей стало известно лишь после истечения установленного законом срока для подачи заявления о принятии наследства.

Согласно статье 63 Закона Украины «О нотариате», нотариус или должностное лицо органа местного самоуправления, уполномоченное на совершение нотариальных действий, получив от наследников сообщение об открытии наследства, обязаны уведомить об этом тех наследников, чье место проживания или работы известно. Также они могут сделать вызов наследников путем публичного объявления или размещения сообщения в прессе.

Также, согласно действовавшему на время возникновения спорных правоотношений Порядку совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденному приказом Министерства юстиции Украины от 22 февраля 2012 года № 296/5, при открытии наследственного дела нотариус по данным Наследственного реестра проверяет наличие уже открытого наследственного дела, наследственного договора, завещания. И чтобы не допустить пропуска шестимесячного срока для принятия наследства, нотариус разъясняет наследникам право подачи заявления о принятии наследства или об отказе в его принятии.

Верховный Суд отметил, что, принимая решение об отказе в удовлетворении исковых требований, суды не установили, проверял ли нотариус при открытии наследственного дела по данным Наследственного реестра наличие уже открытого наследственного дела, наследственного договора, завещания и осуществлял ли действия для уведомления истца об открытии наследства, осуществлял ли вызов истца как наследника по завещанию, в том числе путем публичного объявления или размещения сообщения об этом в прессе, что свидетельствовало бы о надлежащем содействии в реализации личного распоряжения наследодателя. Без установления указанных фактических обстоятельств суды пришли к преждевременным выводам об отказе в удовлетворении исковых требований.

Также ВСУ признал безосновательными ссылки ВССУ на правовые выводы, изложенные в постановлениях ВСУ от 26 сентября 2012 года по делу № 6-85цс12 и от 4 ноября 2015 года по делу № 6-1486цс15, поскольку неосведомленность о существовании завещания нельзя сравнивать с такими обстоятельствами, как отсутствие информации о смерти наследодателя или о наследственной массе, и обратил внимание, что при решении вопроса об уважительности причин пропуска срока для принятия наследства необходимо учитывать свободу завещания как фундаментального принципа наследственного права.

Своим постановлением ВСУ отменил определения ВССУ и апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Следует отметить, что к аналогичному выводу ВСУ также пришел при рассмотрении дела № 6-1320цс17, постановление по которому принято 23 августа с.г.