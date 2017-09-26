Наследственное право

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Государство и юристы

№ 39 (1031) Наследственное правоот 26/09/17 (Государство и юристы)

Инициатива наказуема

Тенденция, появившаяся в Верховном Совете Украины при принятии поправок к законопроекту № 6232 (около 2000 из более чем 4000 рассмотренных поправок были отклонены), вызывает у практиков опасение, связанное с возможностью принятия «сырого» закона, что, в свою очередь, может вызвать ряд негативных последствий для системы гражданского процесса.

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