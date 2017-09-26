Наследственное право

Государство и юристы
Альтернативное в энергетике
Предлагается ввести должность энергетического омбудсмена как альтернативу судебному способу защиты прав потребителей в сферах энергетики и коммунальных услуг
Потребителей уже давно рассматривают как полноценных и важных участников энергетических рынков, во многих развитых странах большое внимание уделяется защите их прав, предоставлению специальных гарантий. Украина в рамках евроинтеграции также пытается не отставать от мировых трендов, реформирует и либерализует сферу энергетики и с целью исполнения своих международно-правовых обязательств принимает соответствующие изменения в законодательство. Один из важных вопросов — внедрение в нашей стране института энергетического омбудсмена, что и предлагает сделать законопроект № 7059, поданный в парламент группой депутатов.
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