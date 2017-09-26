Наследственное право

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Государство и юристы

№ 39 (1031) Наследственное правоот 26/09/17 (Государство и юристы)

Помним, скорбим, ценим

Уже год нет с нами Даниила Курдельчука — не просто известного юриста, мецената, но и мудрого, веселого и доброго человека. Лично мне его очень не хватает. Мы не всегда ценим, что Господь дает нам шанс встретить на пути мудрого человека, у которого есть чему поучиться. А потом очень сожалеем о том, что не в полной мере использовали время, чтобы научиться у такого человека чему-то большему, не воспользовались предоставленным шансом.

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