Наследственное право

Государство и юристы
Помним, скорбим, ценим
Уже год нет с нами Даниила Курдельчука — не просто известного юриста, мецената, но и мудрого, веселого и доброго человека. Лично мне его очень не хватает. Мы не всегда ценим, что Господь дает нам шанс встретить на пути мудрого человека, у которого есть чему поучиться. А потом очень сожалеем о том, что не в полной мере использовали время, чтобы научиться у такого человека чему-то большему, не воспользовались предоставленным шансом.
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