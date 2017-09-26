Наследственное право

Еженедельная газета «Юридическая практика»
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Да здравствует контроль!

Неурегулированность возможности назначения следователем, прокурором или по их ходатайству следственным судьей внеплановых проверки или ревизии приводит к противоречивой практике применения УПК — позиция ВССУ

Ольга Кириенко
«Юридическая практика»

Несмотря на то что Уголовный процессуальный кодекс (УПК) Украины в рамках нынешнего комплексного реформирования процессуального законодательства не претерпит масштабных изменений (что вполне оправданно, ведь новая редакция Кодекса была принята пять лет назад), уголовное процессуальное законодательство удерживает пальму первенства по количеству локальной коррекции: как уже внесенных изменений, так и запланированных. Менее чем за пять лет, которые прошли с момента вступления в силу нового УПК Украины, изменения в него вносились уже порядка 50 раз, при этом на рассмотрении Комитета Верховного Совета Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности сейчас находится около 580 законодательных инициатив, значительная часть которых направлена на усовершенствование положений этого Кодекса.

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